Quanto ha vinto la rosa del Napoli? Sorpresa nel palmarès

La situazione attuale è la seguente: la stragrande maggioranza degli opinionisti e degli addetti ai lavori ha già assegnato lo scudetto al Napoli. Tredici punti di vantaggio, in diciotto giornate ancora da disputare, non sembrano essere colmabili da parte delle altre squadre - incapaci di mettersi alla pari con la squadra di Spalletti, vincente in sedici delle ultime diciassette partite di Serie A.

“Non posso sapere a quanto sarà la quota scudetto, è un conto che non so fare perché non ero bravo in matematica a scuola”, diceva qualche settimana fa Spalletti. Che un campionato lo ha vinto, sì, ma in Russia. E come lui, un campionato all’estero lo hanno vinto altri azzurri. In attesa di capire come andrà a finire questo campionato di Serie A, il palmares delle competizioni senior degli azzurri è il seguente. Numericamente, il più vincente risulta l'ultimo arrivato Bartosz Bereszynski con sette trofei vinti.

Spalletti : 1 Coppa Italia Serie C, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa di Russia, 2 campionati russi, 1 Supercoppa di Russia

: 1 Coppa Italia Serie C, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa di Russia, 2 campionati russi, 1 Supercoppa di Russia Bereszynski : 4 campionati polacchi, 3 coppe di Polonia

: 4 campionati polacchi, 3 coppe di Polonia Lozano : 1 campionato messicano, 1 campionato olandese, 1 Coppa Italia, 1 Concacaf Champions League, 1 Concacaf Under-20

: 1 campionato messicano, 1 campionato olandese, 1 Coppa Italia, 1 Concacaf Champions League, 1 Concacaf Under-20 Juan Jesus : 1 campionato Gaucho, 1 Coppa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana, 1 Sudamericano Under-20, 1 Mondiale Under-20

: 1 campionato Gaucho, 1 Coppa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana, 1 Sudamericano Under-20, 1 Mondiale Under-20 Simeone : 1 campionato argentino, 1 Coppa Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 1 Coppa Suruga Bank, 1 Sudamericano Under-20

: 1 campionato argentino, 1 Coppa Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 1 Coppa Suruga Bank, 1 Sudamericano Under-20 Kim Min-Jae : 2 campionati coreani, 1 Giochi Asiatici, 1 Coppa dell’Asia Orientale

: 2 campionati coreani, 1 Giochi Asiatici, 1 Coppa dell’Asia Orientale Lobotka : 1 Coppa Italia, 1 campionato slovacco, 1 coppa di Slovacchia, 1 King’s Cup

: 1 Coppa Italia, 1 campionato slovacco, 1 coppa di Slovacchia, 1 King’s Cup Rrahmani : 2 campionati croati, 1 Coppa di Croazia

: 2 campionati croati, 1 Coppa di Croazia Meret : 1 Serie B, 1 Coppa Italia, 1 Europeo

: 1 Serie B, 1 Coppa Italia, 1 Europeo Di Lorenzo : 1 Coppa Italia, 1 Serie B, 1 Europeo

: 1 Coppa Italia, 1 Serie B, 1 Europeo Olivera : 1 campionato uruguaiano, 1 Sudamericano Under-20

: 1 campionato uruguaiano, 1 Sudamericano Under-20 Mario Rui : 1 Coppa Italia, 1 UEFA Nations League

: 1 Coppa Italia, 1 UEFA Nations League Demme : 1 Coppa Italia

: 1 Coppa Italia Elmas : 1 Coppa Italia

: 1 Coppa Italia Osimhen : 1 Mondiale Under-17

: 1 Mondiale Under-17 Zielinski : 1 Coppa Italia

: 1 Coppa Italia Politano : 1 Coppa Italia

: 1 Coppa Italia Zerbin : 1 Coppa Italia Serie C

: 1 Coppa Italia Serie C Kvaratskhelia : 1 coppa di Russia

: 1 coppa di Russia Raspadori: 1 Europeo

