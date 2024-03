Orsato ha fatto giocare solo il 52% dei minuti di Napoli-Torino: una statistica lo inchioda! | FOTO

Ultime notizie Serie A - Ieri dura contestazione al fischio finale di Napoli-Torino 1-1 per il direttore di gara Orsato. Fra le tante cose che non hanno funzionato nella direzione arbitrale, spunta dal report della Serie A anche il tempo effettivo di gioco: 52% del match. Per il resto, praticamente non s'è giocato, con continue e sistematiche interruzioni di gioco.

Sono 25' i minuti giocati effettivi nel primo tempo, solo 27' nella ripresa (su 51 minuti, visti i 6' di recupero assegnati). Con tempo effettivo totale di 53' su 101 minuti di gioco fra i 90' regolamentari e i due recuperi di primo e secondo tempo. Sicuramente molto lontani dagli standard europei, l'AIA non può certo essere contenta della gestione di gara di Orsato.