Repubblica - Il ritiro punitivo non motiverà giocatori già con la valigia in mano o proiettati verso l'Europeo

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Maradona tra Napoli e Roma:



"Il danno è ormai fatto e la contestazione del Maradona servirà al Napoli solo per farsi altro male, visto che con la Roma andrà in campo una squadra che ha alzato bandiera bianca, dietro alla valanga di alibi ricevuti dalla società. L’obiettivo massimo è diventato un posto in Europa League (o più probabilmente in Conference) e il ritiro punitivo non aumenterà le motivazioni di giocatori con la valigia come Osimhen e Zielinski — tra l’altro ko per infortunio — o proiettati verso gli Europei come Di Lorenzo, Kvara e Lobotka".