Il Mattino - Il ritiro anticipato ha solo peggiorato le cose: la reazione della squadra alla minaccia per Napoli-Roma

Il ritiro anticipato di due giorni a Caserta ha fatto solo che peggiorare la situazione nello spogliatoio del Napoli si legge su Il Mattino che racconta la tensione che si respira tra gli azzurri per questo provvedimento preso da Calzona e società dopo la pessima prestazione di sabato scorso in casa dell'Empoli culminata poi con la contestazione a Di Lorenzo e compagni al triplice fischio finale sotto il settore ospiti.

Napoli in ritiro a Caserta: la reazione della squadra

Napoli - Dicevamo come secondo Il Mattino, la squadra non abbia gradito il ritiro anticipato in vista della gara odierna contro la Roma. Il quotidiano però aggiunge un altro dettaglio di non poco conto. Per adesso resta solo una minaccia l'idea di un ritiro prolungato in caso di prestazione deludente anche contro i giallorossi. In ogni caso - rivela Il Mattino - tale provvedimento non andrà giù alla squadra che vorrà discutere su questo scenario all'orizzonte.