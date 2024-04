Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul pubblico che questo pomeriggio sarà presente al Maradona per Napoli-Roma:

"Anche oggi lo stadio sarà pieno, con 45mila spettatori che avranno intenzioni ben diverse da quelle che li avevano convinti ad affollare Fuorigrotta un anno fa: l’intento principale sarà di fischiare sonoramente gli ormai ex campioni d’Italia, messi in punizione come risposta allo scandaloso rendimento mostrato in particolare ad Empoli".