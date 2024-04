Kim appare su Instagram con una valigia, i tifosi azzurri: "Torna a Napoli" | FOTO

Calciomercato Napoli, i tifosi chiamano Kim per un ritorno in azzurro. Approfittando di un nuovo post Instagram dove tra l’altro il difensore appare con una valigia, tantissimi sostenitori partenopei non hanno perso occasione per scrivere al vecchio idolo che non vive un’esperienza felice in Germania col Bayern Monaco.

Mercato Napoli, i tifosi scrivono a Kim

Un’ondata di messaggi tutti con lo stesso contenuto: “Torna a Napoli”. Da una parte una squadra che ha sofferto maledettamente dalla sua assenza, dall'altra lo stesso atleta che è finito in panchina in terra teutonica dopo una stagione non entusiasmante. Tornare indietro farebbe tutti felici e su questo spingono gli interventi al post del calciatore. Di seguito alcuni esempi ma scorrendo sul post ce ne sono in parecchi.