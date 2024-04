Napoli-Roma, pronta un'altra contestazione dei tifosi: sarà l'ennesima tappa della via Crucis azzurra

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla sfida in programma questo pomeriggio allo stadio Maradona tra Napoli e Roma:

"La sfida di oggi contro la Roma al Maradona rischia di trasformarsi nell’ennesima tappa della via crucis stagionale del Napoli: squadra in disarmo e tifosi pronti a contestare. Aurelio De Laurentiis ha mandato in ritiro i giocatori a furor di popolo, ma per rispondere all’ansia della piazza serve altro ed è logica l’attesa da parte dei tifosi per la scelta del nuovo tecnico: il termometro delle velleità del club di tornare in alto".