Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Victor Osimhen e Francesco Calzona:

"Calzona chiede al suo bomber di ricominciare a divertirsi. Vorrebbe rivivere la notte di Sassuolo, quando fu tripletta, ma basterebbe ritrovare le sensazioni della scorsa stagione, chiusa con trentuno gol e il tricolore sul petto. Le voci sul futuro non si possono ignorare, il Psg è in pressing e la Premier League resta sullo sfondo, ma c'è un tempo per ogni cosa".