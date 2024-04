Ziliani stronca Cannavaro: "Un altro mandato da Lippi, a Udine si fanno il segno della croce"

Paolo Ziliani, giornalista, commenta sui social l'arrivo a Udine di Fabio Cannavaro: "Le sette domande al Milan che si crede grande (e non lo è) alle quali Pioli, Furlani e Ibra dovrebbero rispondere. Il massacro continuo nei derby, i distacchi abissali dal Napoli un anno fa e dall'Inter oggi, il gigantesco, letale equivoco legato all'uomo simbolo Leao, una sfilza di giocatori improponibili, lo staff tecnico-dirigenziale in confusione. "Mi manda Lippi": Cannavaro sulle orme di Ciro Ferrara (e a Udine si fanno il segno di croce). Dopo i disastri combinati un anno fa a Benevento, finito ultimo e sprofondato in serie C, il pupillo dell'ex c.t azzurro è stato scelto dalla famiglia Pozzo per portare in salvo l'Udinese: come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà...".