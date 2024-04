Il Bari crolla a Cosenza, sconfitta per 4-1 con silenzio stampa e squadra in ritiro

Il Bari è in silenzio stampa. Come riportato dalla redazione TuttoB.com nessun tesserato si è presentato ai microfoni nel post-gara del Marulla dopo la pesante sconfitta per 4-1. I biancorossi quindi si trincerano del silenzio in vista del prossimo appuntamento che vedrà il Bari impegnato mercoledì 1 maggio contro la capolista Parma al San Nicola. Una situazione delicatissima perché i pugliesi ora sono finiti nella tonnara per non retrocedere in Serie C.

La squadra pugliese di proprietà della famiglia De Laurentiis è stata inoltre portata in ritiro dalla dirigenza.