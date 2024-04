Sky - Ultimissime formazioni Napoli-Roma: tre novità negli azzurri. De Rossi punta su due sorprese in mediana ed attacco

Il Napoli vuole tornare alla vittoria dopo la pesante sconfitta di sabato scorso in casa dell'Empoli culminata con la contestazione degli ultras ed il ritiro anticipato per la sfida odierna contro la Roma allo stadio Maradona. Di fronte avrà però una squadra tra le più in forma del momento e reduce dalla vittoria a Udine nel recupero della gara di campionato sospesa per il malore al difensore Ndicka.

Probabili formazioni Napoli-Roma: ultimissime Sky Sport

Nel Napoli si rivedono due novità in difesa. A fare coppia con Juan Jesus ci sarà Amir Rrahmani mentre sull'out mancino spazio a Mario Rui che prenderà il posto di Natan che ad Empoli partì titolare per poi essere sostituito da Mazzocchi. A centrocampo ballottaggio tra Cajuste e Traorè (lo svedese è in leggero vantaggio) per giocare al posto dell'infortunato Zielinski. Confermati Lobotka e Anguissa. In attacco torna tridente con Osimhen, Kvaratskhelia e Politano.

De Rossi non avrà a disposizione né Lukaku né Smalling. Può comunque sorridere l’allenatore giallorosso, perché Ndicka dovrebbe tornare tra i convocati. In difesa, infatti, dal primo minuto dovrebbero esserci Celik, Mancini, Huijsen e Angelino a protezione di Svilar. A centrocampo troveranno spazio Bove, Cristante e Pellegrini. Al posto di Lukaku, la prima punta dovrebbe essere Azmoun, accompagnato da Dybala ed El Shaarawy.

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (4-3-3) - Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy