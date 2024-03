Napoli-Atalanta, ovvero De Laurentiis vittima di puzzle televisivi, slot orari e pick DAZN/Sky

Ultime notizie Napoli - Napoli-Atalanta sabato 30 marzo alle 12.30 è la chiave della discordia tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e DAZN, broadcaster del campionato di Serie A. Ma perchè si è arrivati a tutto ciò? Impossibile giocare a Pasquetta, visto l’impegno dei bergamaschi in Coppa Italia, rimane la giornata di sabato, a 48 ore dal termine della pausa per le Nazionali - che in casa Napoli impegnerà calciatori e allenatore.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Perchè Napoli-Atalanta sabato 30 marzo alle 12.30?

Ma come viene strutturata una giornata di Serie A? Le dieci gare di un singolo turno vengono scelte da DAZN (7 gare in esclusiva) e SKY (3 gare in co-esclusiva), secondo il seguente ordine

DAZN DAZN SKY DAZN DAZN SKY DAZN SKY DAZN DAZN

Una volta effettuata la scelta, gli uffici competenti della Lega Serie A compongono la programmazione televisiva collocandole negli otto diversi slot (sabato ore 15, 18, 20,45; domenica 12.30, 15, 15, 15, 18, 20,45; lunedì 20.45). La 30° giornata, a cavallo di Pasqua, non ha otto slot bensì sei:

Sabato h12.30

Sabato h15 (due gare)

Sabato h18 (due gare)

Sabato h20.45

Lunedì h18.30 (due gare)

Lunedì h20.45 (due gare)

In questo caso, si legge sul regolamento della Lega Serie A, la scelta dei pick da parte di DAZN e SKY rimane uguale ma DAZN “sceglie di trasmettere i due eventi da lui ritenuti più importanti della giornata nella data e nell’orario indicati dalla Lega Serie A”. L’ipotesi di scelta dei pick è la seguente

DAZN: Lazio-Juventus DAZN: Inter-Empoli SKY: Fiorentina-Milan DAZN: Napoli-Atalanta DAZN: Lecce-Roma SKY: Bologna-Salernitana DAZN: Torino-Monza SKY: Cagliari-Verona DAZN: Genoa-Frosinone DAZN: Sassuolo-Udinese

Per questione televisiva, DAZN avrà ritenuto come slot migliori quello del sabato alle ore 18 e quello del lunedì alle 20.45, da qui le scelte di Juventus e Inter. Da lì, poi, il Milan fissato al sabato sera perchè scelto da SKY. Per Napoli-Atalanta, ipotizzata come quarto pick, sarebbero rimasti due orari televisivamente validi: sabato alle 12.30 e lunedì alle 18, in modo da mantenere una singola partita per massimizzare l’audience televisiva (a differenza del doppio slot del sabato e del lunedì alle ore 15). Considerata l’impossibilità di giocare al lunedì - anche perchè l’Atalanta non ha slot liberi vista la contemporanea presenza in Coppa Italia ed Europa League -, lo slot possibile (e preferito da DAZN e Lega Serie A per questioni di audience) è quello delle 12.30. Da qui la sonora incazzatura di Aurelio De Laurentiis, che vedrà la sua squadra preparare uno scontro diretto per la Champions League con un allenatore che tornerà a Napoli mercoledì 27 marzo, in tempo per allenarsi eventualmente in giornata, poi giovedì 28, rifinitura alla vigilia il 29 e poi in campo. In fin dei conti, il Napoli è la vittima del puzzle televisivo, degli slot e delle pick.