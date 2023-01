Il famoso crollo del Napoli a gennaio

Notizie Napoli - Gennaio sta per volgere al termine, resta una sola gara da giocare per concludere il primo mese dell'anno solare e sesto mese del campionato di Serie A 2022-2023. Campionato che, come tutti sanno, ha vissuto un'anomalia mai accaduta prima con la lunga sosta da metà novembre in poi a causa del Mondiale in Qatar. Anomalia che secondo molti avrebbe creato panico e scompiglio nella squadra prima in classifica: il Napoli.

"Si ma dopo la sosta inizia un altro campionato. Si ma da gennaio il Napoli crolla. Si ma i giocatori non saranno più in forma come prima". Queste e tante altre frasi sono state pronunciate da esperti, opinionisti, addetti ai lavori e anche tifosi da novembre a inizio gennaio. Come se poi solo il Napoli si sarebbe fermato di lì a poco per il Mondiale, e non tutti i campionati europei. Come se poi gli eventuali problemi di scarsa condizione fisica sarebbero stati di li a poco un problema solo degli azzurri.

Ebbene dopo tante considerazioni in merito a cosa sarebbe accaduto dopo il Mondiale, con gufate annesse e connesse sulla squadra di Spalletti, gennaio è finalmente arrivato, e come dicevamo poc'anzi si sta anche per concludere.

Risultato? Napoli che nonostante la sconfitta di San Siro (prima stagionale in Serie A) ha addirittura aumentato il distacco sull'inseguitrice Milan (passando per ora da +8 a +12, in attesa di Lazio-Milan di martedì). Continuando a tenere l'Inter a debita distanza e spedendo poi la Juve prima a -10 dopo averla demolita nella gara del Maradona per 5-1, e poi a -28 dopo la sentenza della Procura Federale. A tutto questo va aggiunto anche il record nella storia azzurra di 50 punti conquistati nel girone d'andata, nonché tra i top risultati della storia della Serie A.

Insomma, è iniziato proprio un nuovo campionato. Si, ma per le altre...