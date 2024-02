Grande serata per il Galatasaray che ha vinto stasera in campionato per 2-0 contro il Basaksehir (con secondo goal di Mertens) e vetta consolidata al momento a +6.

Show di Ciro Romeo Mertens in Turchia

A fine partita è andata in scena un altro show: quello del piccolo belga-napoletano Ciro Romeo Mertens, scatenato in campo al triplice fischio sotto gli occhi di papà Dries fierissimo.