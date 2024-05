L'annuncio di De Laurentiis sul Bari: "Mai pensato di mollarlo!" | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Ampia conferenza stampa oggi per Aurelio De Laurentiis per presentare i ritiri di Dimaro e di Castel di Sangro. Ma non si è parlato solo del precampionato e della sua preparazione tra Trentino e Abruzzo.

Bari in vendita? L'annuncio di Aurelio De Laurentiis

In chiusura infatti, tra gli altri vari argomenti toccati, c'è stato spazio per una battuta anche sul Bari: "Se ho mai pensato di mollarlo? Mai!", ha dichiarato il presidente del Napoli confermando l'intenzione di famiglia di proseguire anche con l'altra società meridionale.