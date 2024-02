"Devi vendere... secondi a nessuno!". A Bari striscione contro i De Laurentiis | FOTO

Non si placano le polemiche a Bari per le recenti parole di Aurelio De Laurentiis che hanno infiammato la piazza.

Bari-Lecco, striscione contro i De Laurentiis

Dopo il disappunto manifestato in queste ore dalla città pugliese, è arrivato un altro messaggio chiaro verso la proprietà: “Devi vendere… secondi a nessuno”, recitava infatti lo striscione apparso nella Curva Nord allo stadio San Nicola prima del match col Lecco.

Inoltre - sempre come segno di protesta - a inizio partita la curva non ha cantato l’inno del club rimanendo in silenzio anche per le brutte prestazioni che hanno portato anche al cambio in panchina. La gara è poi finita 3-1 per i padroni di casa.