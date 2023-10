Notizie Calcio - Caso scommesse, nuova bomba lanciata da Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillinger News.

Allegri al casino, la nuova rivelazione di Fabrizio Corona

Un video mostra delle immagini di Massimiliano Allegri giocare al casino, con un testimone che svela di grosse somme giocate ma rivela anche di puntate live sulla Serie B.

Immagini destinate ad alzare un ulteriore polverone in queste ore, anche se le scene risalgono al periodo del Covid. Clicca sul play in basso per vedere.