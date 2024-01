Supercoppa Napoli-Inter, pronto in pienone a Riyadh per lunedì sera. Se la gara con la Fiorentina aveva colpito per la clamorosa mancanza di pubblico sugli spalti, per la finalissima non mancherà . Previsto infatti il soldout considerando che al momento restano davvero pochissimi biglietti a disposizione che saranno sicuramente acquistati nelle prossime ore. Saranno dunque 25.000 i presenti per il grande evento.Â