Ultime news Napoli - Vi mostriamo l'hotel della SSC Napoli a Riyad, in Arabia Saudita, e il campo d'allenamento degli azzurri per la Supercoppa Italiana: la squadra partenopea 'riposa' al Four Season nella Kingdom Tower, mentre il campo d'allenamento è quello dell'Al-Shabab, club che ha messo nel mirino Matteo Politano.

Le immagini dal nostro inviato, Claudio Russo: