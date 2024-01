Aereo tifosi Napoli per la Supercoppa, in un centinaio a Riyadh. L'avv. Grimaldi rivela problemi con il visto | FOTO

Ultime notizie Napoli - In merito al “Pacchetto Wizz Air speciale”, organizzato per i tifosi del Napoli in previsione della finale di oggi contro l’Inter, il commento dell’avvocato Erich Grimaldi a CalcioNapoli24: "Come al solito informazioni errate. Avevano detto sold out e, invece, siamo meno di 100"

“Rischia di essere una vera e propria truffa il “Pacchetto Wizz Air speciale”, organizzato per i tifosi del Napoli in previsione della finale di lunedì contro l’Inter, presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 local time (ore 20.00 italiane) in Arabia Saudita, pubblicizzato sul sito della compagnia aerea da sabato 20 gennaio alle ore 17. La SSC Napoli, allo stesso tempo, alle ore 17.50, ha informato che i biglietti per finale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, erano in vendita sul seguente sito: https://webook.com/en La SSCN, altresì, ha precisato che, per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/ Visto che, peraltro, nel caso del pacchetto wizz air, per quanto riportato da Calcionapoli24 (https://www.calcionapoli24.it/supercoppa_italiana/finale-supercoppa-napoli-inter-wizz-air-e-saudi-tourism-lanciano-pacchetto-per-n590743.html) verrà rimborsato dai partner locali che dovranno anche occuparsi del trasporto da e per l’aeroporto, nonché consegnare il biglietto per l’accesso allo stadio. Tanti tifosi hanno segnalato di aver acquistato il pacchetto, tuttora disponibile (https://wizzair.com/it-it) richiedendo anche il visto, come indicato dalla SSCN. Il visto, però, regolarmente pagato 120 euro, non è ancora pervenuto e il volo alle 7 rischia di decollare vuoto. Abbiamo contattato anche l’ambasciata italiana a Riyadh che, al momento, non ha risolto il problema e non risponde più al telefono, così come gli operatori della Wizz air. Tutto ciò manifesta una grandissima disorganizzazione, atteso che bisognava prevedere per i tifosi una corsia preferenziale per l’accesso al visto”