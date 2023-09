EA Sports FC 24, le valutazioni SSC Napoli: Osimhen nella Top 30 del videogame, la lista completa

Ultime notizie SSC Napoli - Qual è il valore della rosa Campione d'Italia in carica su EA Sports FC 24? Vi ricordiamo che il nuovo gioco, che ha cambiato nome, prenderà il posto del classico FIFA. Ma andiamo a scoprire l'overall più alto e di tutta la rosa della SSC Napoli: adesso è ufficiale dal sito della EA Sports, sono stati svelati gli overall di tutti i calciatori della rosa della SSC Napoli.

Rating SSC Napoli in EA Sports FC 24

Andiamo a svelare ratings e overall della rosa della SSC Napoli (ricordandovi che non è licenziato il club azzurro e per questo si chaima Napoli FC) in EA Sports FC 24 con Victor Osimhen che rappresenta il giocatore più forte e pericoloso: overall di 88 per l'attaccante nigeriano, candidato al Pallone d'Oro e nella Top 30 dei più forti del videogame. Come secondo candidato vi è Khvicha Kvaratskhelia, con una carta dal valore totale di 86. Sul podio c'è capitan Di Lorenzo con un 85 di overall, davanti a Lobotka che parte da una base di 84. Ecco tutti i calciatori svelati in ordine di overall: