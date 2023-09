Ultime notizie SSC Napoli - Vi abbiamo mostrato già il valore della rosa Campione d'Italia in carica su EA Sports FC 24. Vi ricordiamo che il nuovo gioco, che ha cambiato nome, prenderà il posto del classico FIFA.

E proprio la EA Sports ha mostrato via social i "most improved" della Serie A: al primo posto c'è Kvaratskhelia, che oggi vale di overall 86, con un balzo di +12 rispetto allo stesso gioco dell'anno scorso. Quando era valutato soltanto 74. Ecco la grafica: