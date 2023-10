Angelina Mango: "Mi sento di assomigliare a Napoli, è lo specchio del mio entusiasmo!"

Angelina Mango è la cantante italiana del momento. Classe 2001, figlia del cantante Mango (scomparso nel 2014) e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, la giovane cantautrice sta riscuotendo grande successo dopo la vittoria di "Amici di Maria De Filippi".

Ultime notizie. Nelle ultime settimane Angelina Mango è in cima alle classifiche con il suo nuovo singolo "Che t'o dico a fa'", già miglior debutto femminile del 2023 sulle piattaforme streaming. La cantante ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, e a proposito di questo brano ha dichiarato: "

"In questo momento mi sento di assomigliare a Napoli: è lo specchio del mio entusiasmo. Non considero il cantare in napoletano appropriazione culturale: la musica non fa mai razzie, al limite prende in prestito e regala. Il pubblico mi sta accogliendo. Una gavetta priva di soddisfazioni è servita".