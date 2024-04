Il Napoli ha giocato venerdì scorso in campionato contro l'Atalanta e i calciatori hanno potuto approfittare di un paio di giorni di relax prima di tornare a Castel Volturno. L'attaccante Victor Osimhen ne ha approfittato per una fuga a Parigi, città che spesso sceglie per le sue vacanze e dove potrebbe finire addirittura a giocare il prossimo anno.

Nel video pubblicato sui social lo si vede imbarcarsi sullo jet privato in compagnia di sua figlia Haley True Osimhen.