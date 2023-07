Nuova maglia Napoli, somiglianze a quella del 2021 del Napoli Baseball Softball: "Motivo di orgoglio per noi"

Napoli - Il messaggio sui social del Napoli Baseball Softball riguardo la nuova maglia della SSC Napoli che somiglia ad una loro del 2021:

"Nel 2021 abbiamo messo l'anima per ripartire post COVID. Nella nostra maglia il nostro designer @antos120981 scelse di rappresentare tutto quello che eravamo. Il nostro logo che rappresentava tutto quello che ci univa. Il Vesuvio tanto invocato dagli altri ma che ci distingue da tutti, noi siamo lava, siamo fuoco. Scelse la città con tutti i vicoli, i bassi dove il sole non arriva mai, i palazzi che si inseguono fino a diventare un mosaico ipnotico. Oggi rivedere la stessa idea nella maglia del Napoli è per noi motivo di orgoglio. Noi siamo napoletani e fieri di esserlo. Forza Napoli sempre".