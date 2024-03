Napoli - In rete si è visto anche un video nel quale ex calciatori del Napoli dicono la frase: «No al razzismo, siamo tutti Jesus». Vi partecipano Lozano, Ghoulam, Alemao, Allan, Cruz, Santacroce, Canè, Vidigal, De Sanctis, Montervino, Schwoch, Policano e Krol. Oggi riprendono gli allenamenti a Castelvolturno per coloro che non sono impegnati nelle rispettive nazionali: dovrebbe esserci anche Jesus.