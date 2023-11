Gol annullato a Rrahmani, Forgione accusa: "Immagini 'censurate' e frame digitalizzato fuorviante, il riferimento era Ederson!" | FOTO

Continua a far discutere il gol annullato per fuorigioco millimetrico a Rrahmani in Atalanta-Napoli. Lo scrittore Angelo Forgione ha pubblicato un fermo immagine sui suoi canali social, "screditando" la decisione del fuorigioco semi-automatico ed il frame utilizzato per annullare la rete:

"Ecco il momento in cui parte il traversone di Raspadori, anzi anche un attimino dopo, e Rrahmani è tenuto evidentemente in gioco da Ederson (13), mentre il VAR ha indicato il fuorigioco semiautomatico concentrandosi sulla posizione del solo Hateboer. Immagini "censurate" e frame digitalizzato (fuorviante) delle posizioni di Rrahmani e Hateboer solo a vantaggio del Napoli concretizzatosi, mentre il riferimento era Ederson".