Rinnovo Meret, il tempo stringe! Strategia o divorzio: il Napoli sta correndo un rischio

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile rinnovo di Meret con il Napoli, con le parti ancora in trattativa per un accordo che fatica ad arrivare. Federico Pastorello, agente di Meret, ha pubblicato uno scatto sui social insieme a Lukaku e la sua eventuale presenza a Napoli potrebbe portare anche ad ulteriori aggiornamenti sul fronte del portiere friulano.

Rinnovo Meret-Napoli, che succede?

L'estremo difensore friulano è in scadenza di contratto ed in estate potrebbe lasciare gli azzurri a parametro zero in mancanza di accordo. Il tempo inizia a stringere: di certo non mancano le pretendenti per il 28enne nativo di Udine, tra i maggiori protagonisti dell'annata napoletana con parate spesso decisive tra rigori e non. Meret ha sempre messo la permanenza a Napoli in cima alle sue priorità, ma è normale che potrebbe presto iniziare a guardarsi attorno ed ascoltare le sirene di mercato: mancano due mesi al gong ed ormai non si può più bluffare.

La trattativa va avanti da mesi dopo il primo rinnovo "ponte", ma la quadra ancora non è arrivata: prima la distanza sull'ingaggio, poi la durata contrattuale, ora la richiesta di un bonus integrativo non previsto dalla SSC Napoli. Una serie di ostacoli che pongono un interrogativo: il Napoli quanto vuole puntare su Meret per il futuro? Il portiere è stato spesso oggetto di critiche (anche pesanti ed eccessive) sulle sue prestazioni, ma ha sempre dimostrato un atteggiamento da grande professionista: mai una parola fuori posto, mai una lamentela e la dedizione al lavoro quotidiano sopra ogni cosa.

Potrà piacere o meno, ma le sue prestazioni in stagione sono sotto gli occhi di tutti ed il Napoli ora è davanti ad un bivio: affidarsi ancora a Meret oppure perderlo a parametro zero e cercare un sostituto di valore (con conseguente esborso economico). Le carte sono sul tavolo ed il rischio è di quelli grandi: cosa sceglierà il Napoli? A breve avremo la risposta definitiva.