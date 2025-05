Pistocchi: "Conte può lasciare Napoli, Juve più avanti rispetto al Milan! Su Sarri ai rossoneri..."

Notizie calcio - Maurizio Sarri è il nome nuovo per il Milan: l'ex Napoli è seguito dai rossoneri per sostituire Conceicao come allenatore nella prossima stagione. La redazione di MilanNews.it. ha affrontato il tema con il giornalista Maurizio Pistocchi: 

"Il profilo di Sarri √® quello di un allenatore vincente e convincente, sicuramente una scelta da Milan. Le sue squadre hanno giocato un buon calcio, anche ottimo soprattutto a Napoli. L'unica perplessit√† che ho √® sul fatto che mi sembra che nelle sue esperienze abbia dimostrato un integralismo eccessivo. E nel calcio di oggi un allenatore non pu√≤ essere integralista, deve interpretare le qualit√† dei giocatori, gestirli e inserirli nel miglior contesto". Ci sono ancora possibilit√† per Antonio Conte, le cui parole dopo Monza-Napoli suonano quasi come un campanello d'addio agli azzurri.¬†"Conte l'anno scorso si √® offerto pi√Ļ volte al Milan e non √® stato ritenuto l'allenatore che il club cercava. Certamente le possibilit√† che vada via da Napoli ci sono ma a mio modo di vedere la Juventus √® pi√Ļ avanti per tanti motivi, anche ambientali avendo la famiglia a Torino".