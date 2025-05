Stendardo a CN24: "Questa partita per il Napoli nasconde più insidie di tutte le altre"

Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore e allenatore del Valmontone, è intervenuto a CalcioNapoli24:

"Il Lecce viene da un pareggio a Bergamo e non regalerà nulla, il Napoli con mister Conte avrà preparato la partita nei dettagli sapendo quali sono i punti deboli di questa squadra. Se il Napoli dovesse essere al top della forma come in tante partite di questo campionato allora lotterà per prendere i tre punti, ma non sarà facile. Il Lecce farà una partita attenta per partire in contropiede, ma l’identità del Napoli è ben precisa quest’anno grazie a Conte. Delle ultime 4 partite di campionato questa è quella che ha più insidie insieme al Parma".