Krol: "McTominay non è un fuoriclasse. Se l'Inter perde contro il Verona è finita..."

Ruud Krol, è intervenuto nel corso della trasmissione “Tifosi Napoletani” in onda su CalcioNapoli24. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli deve prendere 3 punti sabato a Lecce, poi si vede il risultato con l’Inter contro il Verona, anche perché non è facile, penso che se i nerazzurri perdono quella, perdono tutto. Io vedo bene Rafa Marin, ma a lui manca il ritmo partita, deve trovare confidenza con il campo. Conte ha l’esperienza e sa mettere bene in riga sia dal lato psicologico, che dal lato tattico il Napoli. McTominay per me è un buon calciatore, i fuoriclasse sono altri, ma è un centrocampista eccezionale se fa da 11 gol in Serie A, ha delle qualità spettacolari ed è un box to box, lo vedo molto bene insieme a Lukaku e sta sempre a disposizione per la squadra. Se il Napoli gioca troppo, l’Inter gioca il triplo degli azzurri e giustamente ha i suoi infortuni, per me dipende da chi gioca di meno e di più. Lautaro è un grande calciatore, un centravanti molto bravo, mancherà all’Inter ed è meglio per il Napoli. Kim aveva le qualità per diventare il nuovo Krol a Napoli, ma a Monaco non sta facendo bene, un difensore in una squadra è sempre difficile farlo. Lukaku fa un super lavoro e crea spazi interessanti, questo è molto importante secondo me”.