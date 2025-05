RAI - Stamattina nuovo incontro Manna-agente Meret! Spunta un altro nome per sostituirlo

Calciomercato SSC Napoli - Stamattina nuovo incontro tra l'agente del portiere del Napoli Alex Meret Federico Pastorello ed il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, come racconta Ciro Venerato a Rainews24:

"A Napoli per un saluto a Lukaku, il noto agente fIFA ha discusso anche del rinnovo di Alex Meret. Ennesimo rinvio e fumata grigia, tutta colpa di un bonus integrativo chiesto dal portiere, non elevato, e per ora rifiutato dal club partenopeo. Le parti si sono aggiornate per un nuovo e definitivo appuntamento.

Nel frattempo girano voci su interesse per altri portieri. Dopo Milinkovic-Savic del Torino, con cui c'è stato un colloquio col suo agente, dalla Francia spunta anche il nome di Lucas Chevalier del Lille. Notizia per ora non confermata, ma che sta girando nell'ambiente del calciomercato"