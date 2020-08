UFFICIALE - Serie A 2020-21, inizio il 20 settembre e fine il 23 maggio! Finale di Coppa Italia il 19 maggio

Serie A - Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12 con i consiglieri:

Dal Pino , Marotta e Lotito per la Lega di A;

, e per la Lega di A; Balata per la Lega B;

per la Lega B; Ghirelli , Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro;

, e per la Lega Pro; Sibilia , Acciardi , Baretti , Frascà e Franchi per la Lega Nazionale Dilettanti;

, , , e per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi , Calcagno , Gama e Zambrotta per gli atleti;

, , e per gli atleti; Beretta e Giatras per i tecnici;

e per i tecnici; il presidente dell’AIA Nicchi ;

; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci ;

; il presidente del Settore Tecnico Albertini ;

; il segretario generale Brunelli ;

; a presidente della Divisione Calcio Femminile Mantovani ;

; il membro UEFA nel Consiglio della FIFA Christillin ;

; il vice presidente UEFA Uva ;

; il presidente ECA e membro del Comitato Esecutivo della UEFA Agnelli .

. Invitato, in qualità di uditore, il presidente dell’AIAC Ulivieri.

Tutti i consiglieri si sono collegati in conference call, fatta eccezione per Gravina, Dal Pino, Ghirelli, Sibilia, Frascà e Nicchi presenti in sede.

Il presidente federale ha aperto i lavori ricordando Piergiorgio Gozzer, calciatore, allenatore e dirigente, un punto di riferimento nel mondo dilettantistico. Il Consiglio ha osservato un momento di raccoglimento anche per onorare la memoria di Andrea Lastrucci, già arbitro internazionale di Calcio a 5, e Alvaro Annessa, per oltre 40 anni magazziniere delle Nazionali azzurre.

Gravina ha poi informato il Consiglio circa l’interlocuzione con il Ministero della Salute, il CTS e il Ministro per lo Sport riguardo le richieste di aggiornamento del protocollo sanitario per i campionati professionistici, auspicando nei prossimi giorni una risposta positiva almeno sulla parte relativa ai tamponi.

Nella sua informativa, il segretario generale ha anticipato ai consiglieri la predisposizione di una circolare, impostato con domande e risposte, per rendere più chiara e meno complessa l’applicazione del protocollo per la ripresa dell’attività dilettantistica e giovanile.

Nomine di competenza

Il Consiglio ha provveduto ad integrare la Commissione Antidoping con altri sei rappresentanti (Federico Federici, Antonio Cervara, Giuseppe Cozza, Vittorio Valente, Eugenio Gagliardi e Pasquale Colacresi) e ha nominato alcuni componenti degli Organi di Giustizia Sportiva Territoriale, come richiesto dalla LND.

Domande di riammissione e sostituzione nel Campionato di Serie C 20/21: provvedimenti conseguenti

In applicazione delle disposizioni emanate con i CC.UU. n°65/A e 66/A del 14 agosto, essendo pervenute 4 domande entro il termine perentorio del 27 agosto e tenuto conto dei pareri positivi della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il Consiglio ha votato all’unanimità la riammissione delle società Giana Erminio e Ravenna. In sostituzione del Campodarsego, ha anche provveduto a concedere la licenza nazionale al Legnago Salus, secondo le modalità ex art. 49 lett. C) delle NOIF.

Date attività agonistica stagione sportiva 20/21 per i Campionati Nazionali

Il Consiglio ha recepito le indicazioni delle Leghe, stabilendo l’inizio dell’attività agonistica come di seguito riportato: