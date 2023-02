Pessima notizia per il Sassuolo che sta pareggiando per 1-1 in casa dell'Udinese. Al 10' del primo tempo Domenico Berardi ha dovuto lasciare il terreno di gioco per un infortunio muscolare. Al posto suo posto, Dionisi ha inserito l'albanese Bajrami. Le condizioni di Berardi verranno monitorate con attenzione in vista della prossima gara contro il Napoli.