Sky - Gelo fra la Lazio e Sarri: la decisione di Lotito sull'esonero e gli scenari

Ultime notizie Serie A - Momento non facile per la Lazio che dopo la sconfitta di Salerno contro la Salernitana è scivolata nella parte destra della classifica. La sesta battuta d'arresto in campionato getta ombre sul futuro della stagione degli uomini di Sarri, che spera di trovare punti e morale in Champions League contro il Celtic che arriverà all'Olimpico senza più possibilità di qualificazione agli ottavi di finale.

E adesso il futuro di Sarri a Roma non è così più sicuro, in appena tre settimane si è passati dal "voglio chiudere la carriera a Roma" al "se il problema sono io parlerò con Lotito e andrò via". Come racconta Sky Sport, è calato il gelo fra l'allenatore e Lotito:

"Ad oggi la società non ha intenzione di esonerare Sarri che, se non emergeranno fatti nuovi nelle prossime ore, non pensa alle dimissioni. L'accordo comune, nonostante un contratto fino al 2025, rimane quello di valutare a giugno quanto sia solido il matrimonio. Poi ovviamente i risultati come spesso accade potrebbero anticipare riflessioni e confronti sull'effettiva volontà di proseguire insieme. Con un’evidenza però: i rapporti tra Lotito e Sarri si sono raffreddati, e non da ieri. Diversità di vedute e tensioni sul mercato in estate, l'irritazione della società dopo che Sarri bollò i nuovi acquisti come non sue prime scelte, fino al nervosismo delle ultime ore.

6 ko nelle prime 13 di campionato: nessuno poteva aspettarsi una partenza così, la peggiore nella carriera di Sarri. Che non riesce a far uscire la sua squadra dal solito loop: vede poco la porta - appena 2 tiri nello specchio all'Arechi e soli 2 gol nelle ultime 4 -, ha subito l'ennesima rimonta e quando va sotto non si rialza più. Consuetudini pericolose che di certo non portano in Champions".