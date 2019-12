Sintesi Napoli-Parma 1-2: highlights e gol. Ennesima sconfitta nel finale! [VIDEO]

Highlights - Napoli Parma 1-2. La Sintesi e il risultato di Napoli Parma su Calcio Napoli 24. La 16esima giornata di campionato Serie Atermina con una vittoria del Parma nei minuti di recupero. La gara si è disputata allo San Paolo di Napoli.

Sintesi Napoli Parma 1-2

Risultato Napoli oggi, Risultati e news - Qui la sintesi di Napoli Parma giocata allo stadio San Paolo di Napoli alle ore 18:30. I video delle azioni salienti con i gol di Napoli Parma, la 16esima giornata di Serie A. Nel primo tempo passano in vantaggio gli ospiti con Kulusevski dopo un grave errore di Koulibaly che successivamente esce anche per infortunio. Nella ripresa il gol arriva grazie alla giocata di Mertens per Milik. Nei minuti di recupero segna il Parma con Gervinho.

