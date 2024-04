Salernitana-Sassuolo 2-2, pareggio granata in extremis con assist di Zanoli

Salernitana-Sassuolo 2-2, finisce così l’anticipo dell’Arechi valido per la 31a giornata di Serie A. I granata si salvano nel finale con assist dell'azzurro Alessandro Zanoli che crossa un gran pallone poi capitalizzato.

Salernitana-Sassuolo 1-2: continua il tracollo granata

Nel primo tempo è sfuriata emiliana: goal di Pinamonti poi annullato per fuorigioco, 1-0 valido realizzato da Laurienté al 37esimo e raddoppio firmato Bajrami al 44esimo. Nella ripresa la chance di accorciare per i campani col rigore poi realizzato da Candreva. Al 90esimo, quando ormai tutto sembrava finito, tapin vincente di Giulio Maggiore dopo il traversone dalla destra. Un punto che serve a poco in termini di classifica ma che vale per l'umore e la dignità e che inguaia gli ospiti che restano in piena zona retrocessione.