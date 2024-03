“Tardiva anche la sostituzione di Zanoli, che ad oggi sta facendo rimpiangere Mazzocchi”.

Zanoli-Mazzocchi, il paragone da Salerno

E’ quanto si legge nell’editoriale dei colleghi di TuttoSalernitana dopo Udinese-Salernitana finita 1-1.L'esterno difensivo del Napoli in prestito ai granata, quindi, sembrerebbe non stia convincendo al 100%. Almeno non quanto il suo predecessore oggi tra le fila azzurre.