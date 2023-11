Salernitana-Napoli con l'Arechi Kit: proteste a Salerno per la maglia del derby | FOTO

Ultime notizie Serie A - Presentato l'Arechi Kit, che la Salernitana ha comunicato quest'oggi: una maglia celebrativa, con cui il club granata dovrebbe scendere in campo nerl derby di domani pomeriggio contro il Napoli, che si ispira al Castello Medioevale di Arechi.

Sui social però i commenti dei tifosi della Salernitana non sembrano entusiasmanti. Non l'hanno presa bene, la scelta di non giocare in granata. E il portale Tuttosalernitana.com scrive:

"Anzitutto bisognerebbe discutere della tempistica: ben vengano iniziative promozionali come accaduto l'anno scorso per San Valentino o in concomitanza con le luci d'artista, ma con un ultimo posto in classifica e un ambiente disamorato si dovrebbe badare maggiormente alla concretezza. In teoria, inoltre, la maglia doveva prendere spunto dall'immagine del castello Arechi: sotto questo aspetto la missione non sembra completamente riuscita, vedremo dal vivo se ci sarà un colpo d'occhio diverso.

Ma sul web in tantissimi condividono la stessa idea: nel derby contro i rivali del Napoli, all'Arechi, non si può non scendere in campo con la maglia granata preferendo questa bianca con risvolti rosa. In questo momento può sembrare l'ultimo dei problemi, ci mancherebbe, ma per una partita così iconica e sentita sarebbe stato più opportuno basarsi sulla tradizione e sulla storia piuttosto che sul marketing. Ci sarà tempo e modo per mettere in campo qualsivoglia iniziativa, domani però sarebbe quantomeno discutibile disputare il derby con una divisa d'occasione".