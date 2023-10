Salernitana-Inter, vergogna all'Arechi: minacce e insulti ai gol di Lautaro sugli spalti | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Ancora un episodio di cui il campionato italiano potrebbe farne a meno, un altro episodio di vergogna negli stadi italiani: con le minacce e gli insulti allo stadio Arechi di Salerno ai gol di Lautaro Martinez in Salernitana-Inter.

Come testimoniato da alcuni tifosi via Twitter presenti allo stadio, sono immagini raccapriccianti quelle che provengono dall'Arechi:

"Durante il match di ieri sera tra Salernitana ed Inter i tifosi granata hanno lanciato minacce ed insulti ai tifosi nerazzurri dopo che questi hanno esultato per i gol. Questo è uno dei tanti altri video e racconti di minacce pre, durante e post gara. Alcuni raccontano anche di una signora a cui hanno buttato la bimba a terra per toglierle la sciarpa, lasciandola a terra in lacrime terrorizzata".