La Juve ringrazia Cambiaso, 1-0 all'Hellas Verona nei minuti di recupero

Notizie Calcio Napoli – Juventus e Hellas Verona si sono affrontate all’Allianz Stadium in una gara valevole per il decimo turno di Serie A. I bianconeri trovano per due volte la rete del vantaggio con Moise Kean, entrambe le reti poi vengono annullate. I bianconeri vanno poi in vantaggio negli istanti finali del recupero grazie alla rete di Andrea Cambiaso al 97’ che decide la gara.

Juve-Verona, il tabellino

Formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni

Marcatori:

(JUV) Andrea Cambiaso 97'

Arbitro:

Feliciani