Terremoto a Verona: il 100% delle quote azionarie dell’Hellas sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bologna su ordine del Gip, mentre il presidente del club Maurizio Setti risulta indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Ultime notizie. Oggi sul Corriere della Sera la protesta dello Spezia, che il giugno scorso era uscito sconfitto nello spareggio con l'Hellas Verona per restare in Serie A: "Noi retrocessi a favore di chi non ha rispettato le regole".