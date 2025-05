Formazioni ufficiali Torino-Venezia: le scelte di Vanoli e Di Francesco

Formazioni ufficiali Torino-Venezia: si apre stasera la 35ª giornata di Serie A, appuntamento alle 20.45.

I granata, ormai salvi e stabilmente a metà classifica, cercano una vittoria per migliorare la propria posizione in graduatoria.

I veneti, invece, sono in piena emergenza e si giocano una delle ultimissime chance per restare in Serie A, con la salvezza ancora alla portata ma sempre più complicata.

Formazioni ufficiali Torino-Venezia

Formazioni ufficiali Torino-Venezia: scopriamo le scelte degli allenatori.

TORINO (4-3-2-1) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic, Gineitis; Vlasic, Elmas; Sanabria. All.: Vanoli.

: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic, Gineitis; Vlasic, Elmas; Sanabria. All.: Vanoli. VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All.: Di Francesco.

Programma 35a giornata Serie A

Torino-Venezia venerdì 2 maggio, ore 20.45

venerdì 2 maggio, ore 20.45 Cagliari-Udinese sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Parma-Como sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Lecce-Napoli sabato 3 maggio, ore 18.00

sabato 3 maggio, ore 18.00 Inter-Verona sabato 3 maggio, ore 20.45

sabato 3 maggio, ore 20.45 Empoli-Lazio domenica 4 maggio, ore 12.30

domenica 4 maggio, ore 12.30 Monza-Atalanta domenica 4 maggio, ore 15.00

domenica 4 maggio, ore 15.00 Roma-Fiorentina domenica 4 maggio, ore 18.00

domenica 4 maggio, ore 18.00 Bologna-Juventus domenica 4 maggio, ore 20.45

domenica 4 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan lunedì 5 maggio, ore 20.45

Un turno che potrebbe segnare questo campionato, su più fronti.