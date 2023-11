Fiorentina-Juventus si gioca, Pupo furibondo: "E' una vergogna, non seguirò più il calcio"

Notizie calcio. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, noto cantautore e conduttore televisivo toscano, si è detto amareggiato dalla decisione della Lega Serie A di non rinvio della partita Firenze-Juventus, prevista per stasera allo Stadio Franchi.

Fiorentina-Juventus, sfogo di Pupo

Dopo le recenti alluvioni che hanno martoriato alcune province toscane, infatti, numerosi sono stati gli attivisti e i tifosi che hanno chiesto con forza il rinvio del match. Tra questi si aggiunge ora Pupo, che deluso afferma di sposare a pieno la decisione della Curva Fiesole di disertare la partita.

Il cantautore, sui propri canali social, si è dichiarato inoltre intenzionato a non seguire più il calcio in generale, almeno fino alla fine del campionato: