Errori arbitrali in Serie A, spunta la posizione della SSC Napoli e di Conte

Ultime notizie Serie A - Il weekend appena trascorso è culminato nel Monday Night col grave errore di La Penna e i suoi assistenti, sul gol dell'1-0 di Inter-Fiorentina. Ma come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, per l'AIA non è stato un errore clamoroso e non verrà sospeso. Il quotidiano oggi in edicola svela la posizione del Napoli e di Conte sull'argomento arbitri:

"Il Napoli, che pure doveva lamentarsi per la direzione di Fabbri in Roma-Napoli (su tutti, il fallo su Politano che è stato persino ammonito e la spinta su McTominay), negli ultimi tempi ha scelto la via del silenzio: non borbotta, non urla alla luna, non attacca. Politica differente da parte di Milan e Inter: Ibrahimovic ha perso la pazienza alla presentazione di Joao Felix, assicurando che il Milan scriverà all'Aia perché quanto successo con l'Empoli «è inaccettabile, ma mi arrabbio non con l'arbitro ma col protocollo, che deve per forza cambiare». Ma non solo lui: Inzaghi si è lamentato per il rigore non concesso all'Inter nel derby con il Milan per il contatto tra Pavlovic e Thuram". [...] Le possibili modifiche potrebbero riguardare il Var a chiamata da parte dei tecnici. Conte, per esempio, è contrario: è convinto che il Var debba sempre chiamare e che non tocca agli allenatori farlo. Ogni volta che vede un errore, chiama. Protocollo o no".