Diritti Tv Serie A, proposta SKY-DAZN: i club a favore e contro

Diritti Tv Serie A per i prossimi 3 o 5 anni: ancora non è chiaro riguardo quello che accadrà nei prossimi anni sotto questo tema che sta facendo tanto discutere il mondo del calcio italiano.

Diritti Tv Serie A: formula Dazn Sky

Serie A - Oggi l'incontro a Milano per quanto riguarda la situazione che riguardano i diritti tv Serie A. L'assemblea che si è tenuta in queste ore per quanto riguarda la formula decisa tra Dazn e Sky in merito alla divisione delle partite dei prossimi anni di Serie A ora ha è in una situazione di caos. Contro ci sono Napoli, Fiorentina e Salernitana schierati diversamente rispetto gli altri club di Serie A: "Noi, Fiorentina e Napoli abbiamo espresso chiaramente di essere a favore del canale di Lega", ha dichiarato il presidente Iervolino all'uscita dall'incontro.

Diritti tv Serie A: Sassuolo fa l'annuncio

La Lega Serie A prevista per oggi a Milano con al centro del dibattito l'assegnazione dei diritti tv per il massimo campionato italiano, i vari protagonisti stanno lasciando la struttura. Tra gli addetti ai lavori usciti anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che si è limitato nel dire come bisognerebbe avere più una situazione di chiarezza in questi momenti.