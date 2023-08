Rigori show e fase difensiva 'nuova' per Garcia: le emozioni dell'allenamento del Napoli | FOTOGALLERY CN24

Ritiro SSC Napoli 2023 a Castel di Sangro in Abruzzo! L'Aqua Montis Resort di Rivisondoli ospiterà gli azzurri fino al prossimo 11 agosto 2023. Per questa mattina è previsto allenamento mattutino per la squadra di Garcia, mentre oggi pomeriggio ci sarà il tredicesimo giorno di allenamenti del Napoli a Castel di Sangro, come sempre allo stadio Teofilo Patini che dalle ore 17:00 vedrà partire l'allenamento pomeridiano a porte chiuse.

Esercitazioni sulla fase difensiva ed offensiva a campo ridotto, poi partitella terminata ai rigori con parata decisiva di Nikita Contini. Hanno svolto allenamento parziale Politano, Mario Rui e Coli Saco, a parte Anguissa e Gianluca Gaetano, assenti Demme e Osimhen.

In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.