Napoli-Brest TOP & FLOP: De Bruyne fa un altro sport, Politano che impatto! Rrahmani controfigura, Lang da ricalibrare

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Brest 1-2 è la terza uscita ufficiale stagionale della squadra 2025/26 di mister Antonio Conte, la terza amichevole della nuova stagione che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione delle amichevoli estive del ritiro in Val di Sole, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Pagelle Napoli-Brest: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Brest 1-2. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

De Bruyne - Al 6’ fa il vertice basso in fase di costruzione, ed è ammirevole al 9’. Palla al piede e spazio a disposizione che bello da vedere, il gesto più bello del match è il tacco volante che si infrange sul palo. Quando tutti si stancano, ha l’intelligenza per fare la cosa giusta, come al 59’ quando prende palla imperiosamente. Anche un tacco per innescare Neres, dal suo piede nasce l’azione dell’1-2. Cresce esponenzialmente, ad un certo punto è lui contro tutti. Nel finale meritava il gol con il tiro all’82’.

Neres - Il tacco con cui si libera al 3’ fa esaltare i tifosi, così come al 10’. Prima che la condizione venga comprensibilmente meno (la squadra si è allenata anche stamattina), è uno dei più pronti e vogliosi. Effervescente anche ad inizio ripresa, semina Diaz e lo fa ammonire.

Politano - Entra e fa assist per Lucca, l’asse con Di Lorenzo ha portato frutti immediati. Bel cross per la zuccata di Anguissa al 72’.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

Rrahmani - Un paio di errorini inusuali nei primi 10 minuti, una spizzata di testa al 25’ poi sui gol di Ajorque si fa anticipare e sembra una controfigura di se stesso. A metà ripresa si fa anticipare in taglio diagonale dalla punta avversaria.

Lang - Se può puntare l’uomo, si trova molto più a suo agio. Quando invece è raddoppiato o deve legare con i compagni, fatica.

Spinazzola - Corre in ogni direzione, che sia sulla fascia oppure per vie interne. Lo si vede coprire praticamente ogni parte di campo, il problema è che non ha punti d’eccellenza.

