Napoli, infortunio Simeone! Il Cholito lascia il campo con l'ausilio dello staff medico | FOTO CN24

Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Giovanni Simeone si infortuna durante la sessione di attivazione tecnica: l'attaccante argentino portato a braccia dallo staff medico della SSC Napoli, impossibilitato ad uscire sulle proprie gambe.

In allegato le fotografie di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 10: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:30 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della sedicesima seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra.