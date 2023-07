Sostituto Kim, CorSport: non solo Kilman e Le Normand, spunta anche l'idea Umtiti

Notizie Napoli calcio. Il club di De Laurentiis continua a sondare il mercato dei difensori centrali a caccia dell'ideale sostituto di Kim Min-jae. Al momento il profilo in pole position parrebbe essere quello di Max Kilman del Wolverhampton, ma il Napoli segue con attenzione anche Le Normand della Real Sociedad.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ultima idea in casa Napoli porterebbe ad Samuel Umtiti che quest'anno ha disputato un'ottima stagione con il Lecce:

Ha ragionato su Umtiti (30 a novembre) che però ha un’età che stride con la filosofia, e non si è dato scadenze immediate, sperando di arrivare a un ragionevole confronto con il Wolverhampton per Kilman.